¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º²ÈÄíË¬Ìä¡ª¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ë²è
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬25Æü¡¢¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¡Ê55¡Ë¤ÎTikTok¤ËÅÐ¾ì¡£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä²ÈÄí¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤ò¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë»£±Æ¡£¥¤¥â¥È¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥º¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òËè·î»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë´ë²è¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤òË¬Ìä¤·¡¢Î¹¹Ô·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
16ºÐ¤ÎÌ¼¤Ï¥¤¥â¥È¤ÈÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥â¥È¤ÏÅö³º²ÈÂ²¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ò´õË¾¤·¡¢Æ°Êª¹¥¤¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢³¤³°122¥«¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¥±¥Ë¥¢¤È¤«¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½õ¸À¡£ºÇ¸å¤ÏµÇ°¼Ì¿¿¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥¤¥â¥È¤Ï²ÈÂ²Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï³¤³°¸þ¤±Wi¡ÝFi¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤ä¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£