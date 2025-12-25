日本アイスホッケー連盟は２５日、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪に出場する女子代表「スマイルジャパン」のメンバー２３人を発表した。前回の２２年北京五輪から連続は１２人で、初選出は１１人。米ウェズリアン大出身のハロラン麗（れい）も初の代表切符をつかんだ。

ハロランは、２００１年３月生まれの２４歳。東京で生まれた後に米国へ渡り、ウェズリアン大を卒業した。身長１７０センチのＧＫで、現在はスウェーデンのイエンブロッツでプレーしている。

２月の五輪最終予選では選出されなかったが、その後の強化合宿などでメンバー入り。１２月のフランス遠征でもアピールに成功し、この日名前を呼ばれた。

ハロランについて、ＤＦ小池詩織主将（３２）は「海外で培ってきた経験、考え方をよく話すことがあって、そういうところは日本チームにとって良い刺激になっている」。カナダ出身のＤＦ細山田茜（３３）も「初めて来たときから仲良く英語で話すことが多い。ハロラン選手は海外の経験が長いことともあって、アグレッシブなキーパー。１本１本シュートを全力で止めに行くし、体勢が崩れていても次に向かってくるパックを体を張って止める意識も強い。フランス遠征で改めて見られて、すごく実感しました」と評価していた。