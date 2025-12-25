Alexandros¡¦Àî¾åÍÎÊ¿¤¬¥¨¥Ã¥»¥¤È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼«Ê¬¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡Ö°ÆÁ¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡£´¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Á£ì£å£ø£á£î£ä£ò£ï£ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥®¥¿¡¼¡¢Àî¾åÍÎÊ¿¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢£²£î£ä¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¼¡Ëë¡×¤ò´©¹Ô¡£ÅÔÆâ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡Àî¾å¤Îº£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ¿Í¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ÆÁ¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È£¸£°¡ó¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ä¤ê¤Î£²£°¡ó¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ¶á¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Âç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Æ¡Ä¡×¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤ÞÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤í¤½¤í¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ø¤Î¾ì¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç£¹·î¤Ë»£±Æ¡£°ÊÁ°Ãæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢À®ÅÔ¤È²ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¤¬À®ÅÔ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈºòÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À½ë¤¤Ãæ¡¢¤³¤ÎÆüÃå¤Æ¤¤¤¿ÅßÊª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥í¥±¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ç¡¢»£±Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ®ÅÔ¤ÏÆÃ¤Ë¼«Í³¡×¤ÈÀî¾å¡£
¡¡À®ÅÔ¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤Ç¡£É½»²Æ»¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£É½»²Æ»¤È¤«¶äºÂ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¾å¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ÖÈ¬³Ñ¡×¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤º¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤â¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤È¤«¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤È¤«¡×¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£