漫画家・魚喃キリコさんが死去　５２歳「ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｓｈｏｒｔｃａｋｅｓ」「南瓜とマヨネーズ」が代表作

漫画家・魚喃キリコさんが死去していたことが２５日、東京ニュース通信社が発表した。５２歳だった。故人と遺族の意向で死去してから１年を経て、公表された。魚喃さんの葬儀は近親者のみで執り行われた。

同社は「魚喃キリコ氏は、数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました。映画化もされ、広く認知された代表作『ｂｌｕｅ』『ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ ｓｈｏｒｔｃａｋｅｓ』『南瓜とマヨネーズ』をはじめとする作品群は、漫画表現の可能性を拡張し、時代を超えて読み継がれる存在となっています」と伝えた。

さらに「その作品は、孤独や痛み、愛情といった人の内面を静かに、しかし確かな言葉と美しい線で紡ぎ出すことにより、多くの創作者や読者の心に深い影響を与えました。生前のご厚誼に深く感謝し、ここに謹んでお知らせいたします」と続け、「ご家族への取材等につきましてもお控えいただきますよう、ここにお願い申し上げます。何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします」と呼びかけた。