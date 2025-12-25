事故が相次いでいる高知県の高知東部自動車道を管理する土佐国道事務所は、危険な個所などをまとめたマップを作成し、ドライバーに安全運転を呼びかけています。



高知東部自動車道は、2025年3月に、高知龍馬空港インターチェンジから香南のいちインターチェンジ間が開通し、利便性がアップしました。



道路を管理する土佐国道事務所の調査では、この区間を1日に約1万8000台が通行し、県東部へのアクセスルートとして欠かせない道路となっています。

しかし、利便性が向上した一方で、事故が多発し通行止めになることも少なくありません。





高知県警によりますと、高知東部自動車道の事故は2025年11月末時点で146件発生し、2024年の同じ時期と比べると57件も増え、1人が死亡しています。土佐国道事務所がこれまでの事故を分析したところ、増加しているのは、車線を分離するワイヤーロープへの接触や前の車への追突などで、事故の8割が人的要因であることも分かりました。このため土佐国道事務所では、このほど危険個所をまとめたマップを初めて作成しました。■土佐国道事務所・服部達典 副所長「物損事故が大半を占めているが、人的要因、前方不注視など人的な要因が約8割を占めている事が分かった」マップに沿って危険個所をみていくと、事故の多いポイントの一つが高知南インターチェンジ付近です。ここではワイヤーロープへ接触する物損事故が多発しています。■服部達典 副所長「前方不注視やわき見運転をすると、ワイヤーロープに接触する物損事故につながるので前を見て安全運転してほしい」また、なんこく南インターチェンジ付近では勾配がありスピードが出やすく、速度超過の危険性があるということです。■服部達典 副所長「速度が上がりすぎるとブレーキを踏んでも間に合わないとか、制御できない状況になるので、安全運転のために規制速度を守り、速度に応じた車間距離をとるなどの対策をしてほしい」高知龍馬空港インターチェンジ付近から県東部のインターチェンジ付近では追突事故が多発しています。■服部達典 副所長「インターチェンジの出入り口付近、特に出口付近は本線から降りて一般道に接続する部分なので、信号があり車列が長くなっている場合は、交通量によって変わるので、出口付近に近づいたら速度を落とし、前方に注意しながら運転してもらえたら」高知龍馬空港インターチェンジ出口付近には前方注意を促す看板も設置されていました。まもなく年末年始に入り、帰省客や旅行客などで一気に交通量が増加します。ドライバー、一人一人が危険個所を意識し、安全運転に努めることが重要です。