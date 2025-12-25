【有馬記念】2025年競馬の総決算をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【予想配信】有馬記念 ガチ予想｜https://youtube.com/live/zQhjpAo4x5s
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
2025年競馬の総決算『第70回有馬記念（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第70回有馬記念（GI）枠順
2025年12月28日（日）5回中山8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）
1-2 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星）
2-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）
2-4 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）
3-5 レガレイラ（牝4 C.ルメール）
3-6 メイショウタバル（牡4 武豊）
4-7 サンライズジパング（牡4 鮫島克駿）
4-8 シュヴァリエローズ（牡7 北村友一）
5-9 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）
5-10 コスモキュランダ（牡4 横山武史）
6-11 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）
6-12 マイネルエンペラー（牡5 丹内祐次）
7-13 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）
7-14 アラタ（牡8 大野拓弥）
8-15 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）
8-16 タスティエーラ（牡5 松山弘平）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
