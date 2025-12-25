【有馬記念】2025年競馬の総決算をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【予想配信】有馬記念 ガチ予想｜https://youtube.com/live/zQhjpAo4x5s

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

2025年競馬の総決算『第70回有馬記念（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

■第70回有馬記念（GI）枠順

2025年12月28日（日）5回中山8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 エキサイトバイオ（牡3 荻野極）

1-2 シンエンペラー（牡4 坂井瑠星）

2-3 ジャスティンパレス（牡6 団野大成）

2-4 ミュージアムマイル（牡3 C.デムーロ）

3-5 レガレイラ（牝4 C.ルメール）

3-6 メイショウタバル（牡4 武豊）

4-7 サンライズジパング（牡4 鮫島克駿）

4-8 シュヴァリエローズ（牡7 北村友一）

5-9 ダノンデサイル（牡4 戸崎圭太）

5-10 コスモキュランダ（牡4 横山武史）

6-11 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）

6-12 マイネルエンペラー（牡5 丹内祐次）

7-13 アドマイヤテラ（牡4 川田将雅）

7-14 アラタ（牡8 大野拓弥）

8-15 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

8-16 タスティエーラ（牡5 松山弘平）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？