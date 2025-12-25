©ABCテレビ

2025年ラストのナイショスクープを任されましたABCテレビのN井です。

ついに私の大好きな時期がやってきました！ひたすらテレビをつけて過ごす年末年始は特番ラッシュ。「特番が多すぎて、どれを見ればいいのか分からん！」となっている方に新年だからこそ見てほしい番組があるんです！

1月4日(日)ひる12時55分～13時55分(ABCテレビ/テレビ朝日系列全国ネット)放送の『東野幸治は移住したい』。

都会を離れて心穏やかに暮らしたい東野幸治さん（58）が、理想的な永住の地を見つけるべく、全国の候補地を訪ねる旅バラエティーですが、これまで北海道別海町を皮切りに全国7カ所を巡りながらも 、あまりの慎重さに全ての移住を「保留」…。そんな東野さんが今回、8カ所目の候補地として乗り込んだのは長野県佐久市です！

人気の軽井沢のすぐ隣で、新幹線なら東京から約70分。「都会の便利さも、大自然の癒しも両方ほしい」という欲張りな願いを叶えるこの街を、番組名物、貝の顔をした案内人“おせっ貝P”がおススメのスポットをナビゲートします。余談ですが、実はこのおせっ貝さん、2代目らしいです（おせっ貝ディレクターがいました）。気づいていた方、いらっしゃいますか…？？

そして、実はこの番組は単なる旅バラエティの枠を超えた「移住の教科書」のような番組なんです！私がここに注目して見てほしいと思うポイントを３つご紹介します。

①「お金」と「住まい」のガチ情報を入手できる

移住って憧れはあっても、結局「いくらかかるの？どんな暮らしができるの？」が一番不安ですよね。この番組は、佐久市独自の補助金制度など、行政がどれだけ本気で移住者をバックアップしているかも徹底調査します。夢物語だけではない、シビアな数字の話も分かっちゃいます(笑)

➁先輩移住者の「本音」を根堀り葉掘り

東京からUターン移住してフレンチレストランを営む夫妻のご自宅を訪問し、お金からご近所付き合いの実態まで東野さんが聞きまくります。キラキラした面だけじゃない「移住のリアル」は必見です。

③東野さんの本気すぎる移住モード

これまで全国7カ所巡ってきたのに、いまだに答えが「保留」なのは、東野さんが一時のノリなんかではなく、人生の後半戦を託す場所をめちゃくちゃシビアに誠実に選んでいるからこそなんです。

さらに今回は、佐久市出身の『北斗の拳』の原作者からの熱烈なメッセージや、アニメ界の超大物監督の影まで…！？まさかまさかのビックネーム続々登場で、東野さんも大興奮の特別な回となっています。

「いつかは移住したいなぁ」と夢見る人は多いはず。でも、いざとなると二の足を踏んでしまいますよね…。そんな迷える人々に「長野県佐久市ならアリかも…」と思わせてくれる1時間。ぜひお楽しみください！

それでは皆さん、良いお年を！2026年もまたナイショスクープでお会いしましょう！

【執筆者プロフィール】

PR1年目。番組の影響で旅に出たくてたまりません。2026年はひとり旅を楽しみながら、将来の移住場所を本気で探してみたいと思います。