サーファーサンタがビーチに集結、警察官サンタや宇宙サンタも…教皇レオ14世は就任後初のイブのミサに参加

真冬のビーチを埋め尽くす、サンタ姿のサーファーたち。

毎年クリスマスイブに、アメリカ南部・フロリダ州で行われているイベントです。

2025年はヘリから海に飛び込む人や、そりを載せたサーフボードまで登場。

大勢の人で盛り上がっていました。

一方、ペルーの首都リマでは陽気なパレードでクリスマスイブをお祝い。

サンタなどのコスプレをしているのは警察官。

ペルーの警察がパレードの主催をしていて、25年近く続いているそうです。

宇宙でクリスマスを迎えた日本人宇宙飛行士の油井亀美也さんは、「年末年始は日本人にとっても重要です。年末年始を祝うために、ほかのクルーに日本食を提供するつもり。楽しみにしていてください」というメッセージを地球に向けて発信しました。

さらに、カトリックの総本山バチカン市国では、教皇レオ14世が就任後初めてのクリスマスイブのミサに参加。

アメリカのトランプ大統領が不法移民の取り締まりを強化していることを批判してきたレオ14世ですが、前の教皇の言葉を引用する形で移民などへの配慮について言及したといいます。

そのトランプ大統領は、サンタクロースを追跡するアメリカ軍などの「作戦センター」に連絡してきた子供たちからの電話に対応。

その中で、「私たちは世界中でサンタを追跡している。悪いサンタが我が国に入り込んでいないか確認したい」という、不法移民をやゆするかのような発言を子供にしていました。

アメリカ軍などが追跡しているサンタは、午後4時半現在、アメリカ西部上空を移動しています。