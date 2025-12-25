セーラー万年筆、インクをはがして消せるボールペン「ケセラボールペン」を2026年2月に発売
【ケセラボールペン】 2026年2月21日 発売予定 価格：330円
品名：ケセラボールペン
【拡大画像へ】
セーラー万年筆は、「ケセラ ボールペン」を2026年2月21日より発売する。カラーはブラック、レッド、グリーンの3色で、価格は330円。
本製品は、文具メーカー3社（プラス、ぺんてる、セーラー万年筆）が共同開発したインク「Que Será」を搭載したこれまでにないはがして消せるボールペン。
本製品は大粒子・低粘度の「顔料インク」を使うことで、書き間違えても専用の消し具できちんと消して書き直すことができる。物理的に消せるので、温度など環境の変化に影響されることなく「安定した記録」が可能。
ボールのサイズは0.8mmで、インク出が良くなめらかな書きごこち。耐水性、耐光性のある水性顔料インクなので水に強く、濃くてきれいな発色を実現している。はがさない限り書いた文字が消えることはなく、残したい書き物にも優れている。
製品概要
品名：ケセラボールペン
希望小売価格：330円
方式：キャップ式
インク：水性顔料
芯色：ブラック、レッド、ブルー（各165円）
ボール径：0.8mm
蓋栓：PC樹脂
口金（前軸）：AS樹脂
グリップ：エラストマー樹脂
軸（後軸）：PC樹脂
本体サイズ；φ17×145mm（クリップ部含む）、12.8g