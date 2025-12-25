　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　51(　　　51)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 106(　　 106)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 568(　　 568)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　27(　　　27)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 468(　　 222)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　22(　　　16)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1516(　　 928)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　45(　　　27)
　　　　　 　 　 3月限　　　 27785(　 11413)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 240(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1121(　　 467)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　50(　　　26)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13719(　　7307)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1539(　　1539)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 167(　　 167)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 124(　　 124)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10125(　 10125)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース