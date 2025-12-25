主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 29( 29)
TOPIX先物 3月限 51( 51)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 106( 106)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 6( 6)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 568( 568)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 27( 27)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 468( 222)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 22( 16)
日経225ミニ 1月限 1516( 928)
2月限 45( 27)
3月限 27785( 11413)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 240( 120)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 1121( 467)
2月限 50( 26)
3月限 13719( 7307)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 48( 48)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 1月限 98( 98)
2月限 12( 12)
3月限 1539( 1539)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 167( 167)
TOPIX先物 3月限 18( 18)
日経225ミニ 1月限 124( 124)
2月限 4( 4)
3月限 10125( 10125)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
