主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 817( 446)
TOPIX先物 3月限 781( 577)
日経225ミニ 3月限 1742( 1200)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 102( 0)
TOPIX先物 3月限 194( 139)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 49( 0)
TOPIX先物 3月限 261( 89)
日経225ミニ 3月限 492( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 178( 123)
TOPIX先物 3月限 138( 138)
日経225ミニ 3月限 1391( 1384)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 545( 145)
TOPIX先物 3月限 252( 220)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1112( 640)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 464( 428)
日経225ミニ 1月限 1501( 717)
2月限 65( 27)
3月限 28550( 15684)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 172( 106)
6月限 6( 2)
日経225ミニ 1月限 1052( 462)
2月限 168( 150)
3月限 18448( 10252)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 120( 120)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 153( 153)
2月限 13( 13)
3月限 2349( 2349)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 339( 339)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 1月限 238( 238)
2月限 18( 18)
3月限 13958( 13958)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
