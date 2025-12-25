　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 817(　　 446)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 781(　　 577)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1742(　　1200)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 102(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 194(　　 139)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　49(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 261(　　　89)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 492(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 178(　　 123)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 138(　　 138)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1391(　　1384)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 545(　　 145)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 252(　　 220)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1112(　　 640)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 464(　　 428)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1501(　　 717)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　65(　　　27)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28550(　 15684)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 172(　　 106)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1052(　　 462)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 168(　　 150)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18448(　 10252)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 153(　　 153)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2349(　　2349)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 339(　　 339)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 238(　　 238)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13958(　 13958)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

