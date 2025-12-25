外国証券 先物取引高情報まとめ（12月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2016( 2016)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 1622( 1622)
日経225ミニ 1月限 1953( 1953)
2月限 48( 48)
3月限 51481( 51481)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 961( 961)
6月限 23( 23)
TOPIX先物 3月限 1336( 1336)
日経225ミニ 1月限 906( 906)
2月限 45( 45)
3月限 25100( 25100)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 140( 140)
日経225ミニ 3月限 249( 249)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 138( 138)
TOPIX先物 3月限 338( 338)
日経225ミニ 3月限 1157( 1157)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 68( 68)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 267( 267)
日経225ミニ 1月限 68( 68)
2月限 4( 4)
3月限 3508( 3508)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 81( 81)
TOPIX先物 3月限 57( 57)
日経225ミニ 3月限 260( 260)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 196( 196)
TOPIX先物 3月限 970( 970)
日経225ミニ 3月限 4258( 4258)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17( 17)
TOPIX先物 3月限 31( 31)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 20( 20)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 13)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 23( 23)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 280( 280)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
