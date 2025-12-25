　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2016(　　2016)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1622(　　1622)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1953(　　1953)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　 3月限　　　 51481(　 51481)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 961(　　 961)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1336(　　1336)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 906(　　 906)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25100(　 25100)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 140(　　 140)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 249(　　 249)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 138(　　 138)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 338(　　 338)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1157(　　1157)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 267(　　 267)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3508(　　3508)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　57(　　　57)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 260(　　 260)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 196(　　 196)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 970(　　 970)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4258(　　4258)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　31(　　　31)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　20)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 280(　　 280)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

