　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4726(　　4554)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5028(　　4472)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3005(　　3005)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　 3月限　　　 57149(　 57149)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2358(　　2238)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3910(　　3755)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1905(　　1905)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 239(　　 239)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35048(　 35048)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 145(　　 145)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1337(　　1337)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 173(　　 156)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1171(　　 815)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 673(　　 673)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 457(　　 372)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1155(　　 998)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1436(　　1436)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 286(　　 286)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 950(　　 950)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1153(　　1146)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 563(　　 535)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2598(　　2598)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7188(　　7188)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 363(　　 363)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　60(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 289(　　 289)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 418(　　 418)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 234(　　 234)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース