外国証券 先物取引高情報まとめ（12月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4726( 4554)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 5028( 4472)
日経225ミニ 1月限 3005( 3005)
2月限 133( 133)
3月限 57149( 57149)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2358( 2238)
6月限 18( 18)
TOPIX先物 3月限 3910( 3755)
日経225ミニ 1月限 1905( 1905)
2月限 239( 239)
3月限 35048( 35048)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 145( 145)
TOPIX先物 3月限 89( 89)
日経225ミニ 3月限 1337( 1337)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 173( 156)
TOPIX先物 3月限 1171( 815)
日経225ミニ 3月限 673( 673)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 457( 372)
TOPIX先物 3月限 1155( 998)
日経225ミニ 3月限 1436( 1436)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 286( 286)
TOPIX先物 3月限 950( 950)
日経225ミニ 3月限 1153( 1146)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 563( 535)
TOPIX先物 3月限 2598( 2598)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
3月限 7188( 7188)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 363( 363)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 60( 0)
TOPIX先物 3月限 289( 289)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 418( 418)
TOPIX先物 3月限 234( 234)
日経225ミニ 1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
