「日経225オプション」1月限プット手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
バークレイズ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 12( 6)
野村証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 18( 14)
BNPパリバ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 34( 34)
ABNクリアリン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
