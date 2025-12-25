「日経225オプション」1月限プット手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
あかつき証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
JPモルガン証券 25( 25)
SBI証券 19( 15)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 20( 0)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
大和証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
