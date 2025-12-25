「日経225オプション」1月限コール手口情報（25日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ビーオブエー証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
楽天証券 20( 20)
SBI証券 26( 18)
BNPパリバ証券 12( 12)
マネックス証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 18( 12)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 22( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
