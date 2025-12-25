¡Ö°ãË¡¤Ê¶ÈÌ³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¿¦¤â¼º¤Ã¤¿¡×¸µË¬ÌäÈÎÇä°÷¤¬¡ØÉÛµµ¡Ù¤ò¤¢¤¹£²£¶ÆüÄóÁÊ¤Ø¡¡¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿ÎáÃæ¤ËË¬Ìä¶ÈÌ³¶¯¤¤¤¿¤«¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÈÈÎÇäÂ¥¿Ê¡É¤ò¹æÎá
¡¡¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤Î´ü´ÖÃæ¤ËË¬Ìä¶ÈÌ³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÛµµ¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬ÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÉÛµµ¤Î¸µË¬ÌäÈÎÇä°÷¡¡£Á¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡Ö±Ä¶ÈÄä»ßÃæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º±Ä¶È¤·¤¿¤ê¡Äµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤¦ÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡ÖÉÛµµ¡×¤ÇË¬ÌäÈÎÇä°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£Á¤µ¤ó¡£
¡¡¡ÖÉÛµµ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤é¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏµîÇ¯£¹·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢Ë¬ÌäÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉô¶ÈÌ³¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
¡¡µîÇ¯£´·î¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î±Ä¶È½ê¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈÎÇä¤Ï¥±¡¼¥¹¤ÇÇä¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÀ¼³Ý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¡£Âç¡¹Åª¤ËÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¹æÎá¤¬¡Ä
¡¡¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¡¢£Á¤µ¤ó¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦ÂÐÌÌ¤Ç¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£Á¤µ¤ó¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡¡ÀôÀ»ºÚ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡Ö¤¤¤Þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ìÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê£Á¤µ¤ó¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï°ìÈ¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Î·î¤Ë¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼¡£²È¢¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇä¤Ã¤ÆÍè¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ê¾å»Ê¤Î¡Ë°µ¤Ç¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿£Á¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î°ÕÍß¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¡¢µîÇ¯¡¢¡ÖË¬ÌäÈÎÇä°÷¤ò·ÀÌóÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉÛµµ¤Î¸µË¬ÌäÈÎÇä°÷¡¡£Á¤µ¤ó¡Ë
¡¡¡Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Þ¡£ÉÝ¤¯¤Æ¼¡¤Î»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÄËÜÅö¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë£Á¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾Ú¸À¤Ï¸½¾ì¤«¤é¤â¡Ä
¡¡¡Ê¸µË¬ÌäÈÎÇä°÷¡Ë
¡¡¡Ö¡Ø¤¤¤Þ¡Ê¶ÈÌ³¡ËÄä»ßÃæ¤ä¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¿·µ¬³èÆ°¤ò¡Ù¤È¤¢¤¨¤Æ¡ÊËÜ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ë¡ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ê¾å»Ê¤«¤é¡Ë¡Ø¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡×
¡¡¡Ê¸½ÌòË¬ÌäÈÎÇä°÷¡Ë
¡¡¡ÖÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ãË¡¤Ê¶ÈÌ³¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¿¦¤â¼º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¡¢£²£¶ÆüÉÛµµ¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤áÂçºåÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡£Í£Â£Ó¤ÏÉÛµµ¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
