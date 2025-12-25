アディダスジャパンが福井放送のアナウンサーとなった元青山学院大・田中悠登さんとのコラボ動画を公開。第102回箱根駅伝に向け、3連覇を狙うチームへインタビューを行いました。

22日に公開された「中町2丁目ニュース 特別編」第1弾では、田中アナと共に総合優勝をつかんだ太田蒼生選手が登場。今年の箱根駅伝で4区区間賞に輝いた太田選手ですが、卒業後の現在もプロランナーとして走り続けています。

練習着姿でインタビューに応じると、田中アナから今大会で期待する選手を聞かれ「やっぱり黒田朝日くん」と回答。「彼はすべてのレースで結果を残せる選手で、本当にそこがすごいと思います。次もしっかり結果を出してくれるんじゃないかなと思います」と、エースの活躍に期待を寄せました。

青山学院大のキャプテンを務める黒田選手は、前回2区で7人抜きを達成し、大学記録を更新するなど、チームを引っ張る絶対的エース。16人のメンバーとともに史上初となる2度目の3連覇を狙います。

さらに24日に公開された第2弾では、青山学院大の原晋監督が登場。田中アナはチームの仕上がりについて直球質問を投げかけると「勝ちますね」と一言。「三連覇、勝ちます！」と、力強く意気込みました。