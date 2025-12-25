TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時32分に、波浪警報を鳥取市北部、米子市、境港市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町に発表しました。

鳥取県では、26日未明から26日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□波浪警報【発表】
　26日未明から26日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

