法人税などおよそ1億5000万円を脱税したなどとして、東京地検特捜部はインフルエンサーの宮崎麗果被告ら3人を在宅起訴しました。

脱税などの罪で在宅起訴されたのは、インフルエンサーの宮崎麗果として活動する黒木麗香被告です。

黒木被告が代表を務め、SNSで美容品などを紹介して収入を得るアフィリエイト広告会社「Solarie」も法人として起訴され、知人の北島義彦被告と会社役員の相羽友介被告も、脱税を手助けしたとして在宅起訴されています。

東京地検特捜部などによりますと、黒木被告は、2021年と去年までの2年間でおよそ4億9600万円の所得を隠し、法人税と消費税あわせておよそ1億5700万円を脱税した罪などに問われています。

黒木被告は、架空の業務委託費を計上するため、北島被告を通じて相羽被告が代表を務める会社などの名義でウソの領収書を作成してもらったということです。

脱税で得たカネは、ブランド品の購入などにあてていたとみられます。

黒木被告は、自身のSNSで「必要な修正申告および納税を速やかに対応してまいります」とコメントしています。