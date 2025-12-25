来年2/14のNEC川崎ホームゲームに『ちぃたん☆』と『仮面女子』が出演

25日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、2026年2月14日（土）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるSVリーグ女子第16節GAME1のデンソーエアリービーズ戦に、『ちぃたん☆』と『仮面女子』がゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『ちぃたん☆』は秋葉原出身のコツメカワウソの妖精で、年齢は永遠の0歳という設定のマスコットキャラクター。ゆるキャラとは思えないダイナミックな体を張ったチャレンジ動画が話題になると、SNSの総フォロワーは1,000万人を超えており、テレビやCMなどのメディアにも多数出演している。NEC川崎のホームゲームには昨季に続いての出演となる。

一方、『仮面女子』は仮面をトレードマークに、圧倒的なキレのあるダンスや独自の世界観とアイドルの輝きを併せ持つ唯一無二のアイドルグループで、2013年から活動を開始。2015年にはシングル曲「元気種☆」で、インディーズの女性アーティストとして日本初のオリコンウィークリーランキング1位を獲得した。

当日は試合前イベントや始球式、ハーフタイムに登場予定とのことだ。