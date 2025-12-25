お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、6台目の納車を報告しました。

【写真を見る】【 チョコプラ・長田庄平 】800万円超の納車報告「100台限定 ミツオカ M55」 8台分の駐車場はこれで6台分埋まる

長田さんは “気に入った車は即買う” という行動をSNSで度々報告。今回納車された「ミツオカ M55」と長田さんが呼ぶ車は、2024年1月にシソンヌ・長谷川忍さんとともに光岡自動車のショールームを訪れた際のYouTube動画で、コンセプトカーが紹介されていました。









M55の車体は「光岡自動車55周年」を記念して、同年代の方々が子ども時代に憧れた車のイメージを再現するようデザインされたとのこと。当時の日本にはアメリカ車のデザインが引き継がれていたと担当の方が語るとおり、分厚くスポーティなフロントマスクがとても印象的な仕上がりです。

そのコンセプトカーから “100台限定・1色のみ” の市販モデルとなった「M55 Zero Edition」は、2024年11月21日に発表され、翌22日に販売抽選の受付を開始。上限である350名に達して12月1日に受付終了ということで、大いに注目を集めていました。









そのモデルを長田庄平さんは購入。消費税込で800万円を超える車両本体は「2025年内に完納予定」とされていて、ほぼ1年にわたって丁寧に製造されたことが想像できます。長田さんはストーリーズ投稿の写真に「6台目」と明記していて、かつてYouTubeで豪語していた “8台分の駐車場” がすでに6台分埋まってしまっていることがうかがえます。

