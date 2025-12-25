【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表 25日18:19時点
気象台は、午後6時19分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。
石川県では、26日未明から26日朝まで暴風に、26日未明から高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■七尾市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・東海上
最大風速 25m/s
■小松市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■輪島市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■珠洲市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・北海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■加賀市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■羽咋市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■かほく市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■白山市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■能美市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■野々市市
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■川北町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■津幡町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■内灘町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■志賀町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■宝達志水町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・西海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 26日明け方
予想最大波高 6m
■中能登町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■穴水町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・東海上
最大風速 25m/s
■能登町
□暴風警報【発表】
26日未明から26日朝にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
・東海上
最大風速 25m/s