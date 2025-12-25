気象台は、午後6時19分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

石川県では、26日未明から26日朝まで暴風に、26日未明から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■七尾市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・東海上

最大風速 25m/s



■小松市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■輪島市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■珠洲市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・北海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■加賀市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■羽咋市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■かほく市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■白山市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■能美市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■野々市市

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■川北町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■津幡町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■内灘町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■志賀町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■宝達志水町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・西海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 26日明け方

予想最大波高 6m



■中能登町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■穴水町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・東海上

最大風速 25m/s



■能登町

□暴風警報【発表】

26日未明から26日朝にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 20m/s

・東海上

最大風速 25m/s

