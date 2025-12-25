TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時19分に、暴風警報を金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市などに発表 25日18:19時点

石川県では、26日未明から26日朝まで暴風に、26日未明から高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■七尾市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・東海上
　最大風速　25m/s

■小松市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■輪島市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■珠洲市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・北海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■加賀市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■羽咋市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■かほく市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■白山市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■能美市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■野々市市
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■川北町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■津幡町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■内灘町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■志賀町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■宝達志水町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・西海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　26日未明から26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　ピーク時間　26日明け方
　予想最大波高　6m

■中能登町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■穴水町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・東海上
　最大風速　25m/s

■能登町
□暴風警報【発表】
　26日未明から26日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　20m/s
・東海上
　最大風速　25m/s