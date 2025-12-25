岐阜県飛騨市の「飛騨かわいスキー場」。12月27日にオープンする予定でしたが、雪不足のため延期に。本来ならば、雪景色が広がっていたはずのゲレンデも、茶色い地面がむき出しの状態で雪はほどんど積もっておらず、運営する側も驚きを隠せません。

（飛騨かわいスキー場・前田幸憲さん）

「3、4年ほど前に雪がない年はあったが…この時期にここまで雪がないのは初めて。このゲレンデを見てもわかる通り、12月27日にオープンはできない」

｢1センチでも多く雪が降ってくれれば｣

こうなると、スキー場内のカフェやレストランも営業を見送らざるを得ず、閑散とした状態に。



（前田さん）

「週末の雪で、そりだけでもオープンできれば…本当に1センチでも多くの雪が降ってくれればありがたい」



このスキー場は天然の雪しか使用していないため、今後、いつオープン出来るかについては未定だということです。