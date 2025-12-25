２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５２円０５銭（０・３５％）高の４万３５４３円６９銭だった。

２日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち７割弱にあたる２２４銘柄が上昇した。

前日の米株式市場は、米経済の底堅さが意識されて堅調に推移し、ダウ平均株価（３０種）が終値としての最高値を更新した。流れを引き継いだ東京市場でも買い注文が優勢となった。業種別では、半導体を含む電機や情報・通信業の銘柄の上昇が寄与した。

上昇率は、旧村上ファンド系の投資会社などが不動産事業の売却・分離を求めているフジ・メディア・ホールディングス（５・１４％）がトップだった。ＳＵＭＣＯ（４・４７％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（４・３５％）と続いた。

下落率は、良品計画（４・０３％）が最大で、日油（３・４６％）、デクセリアルズ（３・２３％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６３円６９銭（０・１３％）高の５万４０７円７９銭だった。２日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１０・６１ポイント（０・３１％）高い３４１７・９８。