「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２６日開幕、大村）

今年のボート界を締めくくる、華やかな女子のバトルが２６日に開幕する。賞金ランキング上位１２人で争われる頂上決戦は、２８日に開幕するが、それに先駆けて、Ｇ３・クイーンズズクライマックスシリーズ戦が２６日に開幕する。

２５日は前検日で、Ｇ３のシリーズ戦に出場する４２人が、ボートレース大村に乗り込んで来た。

前検一番乗りは、三浦永理（４２）＝静岡・９１期・Ａ１＝と、刑部亜里紗（静岡）の静岡コンビだった。１４時の検査開始の前に着いたが「門が開いてなくて２０分も待ちました」と寒い中で外でずっと待っていたようだ。

その後に来たのが愛知勢で、細川裕子（愛知）は前回のＧ２・レディースチャレンジカップ（福岡）では、ソフトバンクホークスの優勝パレードに遭遇し、前検締め切り５分前に到着。今回は３番目に前検を行い「博多ではホントひどい目に合いましたからね」と今回は余裕を持ってレース場に入ってきた。

最後に前検入りを行ったのが関野文（大阪）。誰もいない入口を見て「みんな早すぎ」と驚いた表情で競技棟の中に入り、締めきりの４５分前の１５時１５分で、全４２人が無事に到着した。