『ウルトラセブン』無彩色キットで発売された「チブル星人」が極上彩色完成版として登場
プレックスは、『ウルトラセブン』より「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「チブル星人」」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「チブル星人」」(27,500円)
2002年にビリケン商会にて橋本智が原型を手がけ、無彩色キットが発売された「チブル星人」を、今回、彩色完成版の第1弾として選定。
美術的な造形作品としての価値をもつ“アートソフビ”として、現代に蘇る。
(C)円谷プロ
