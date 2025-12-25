『シン・ゴジラ』Gザウルスシリーズ「ゴジラ(2016)」がリペイントカラー＆頭部新規ヘッドにて登場
プレックスは、『シン・ゴジラ』より「Gザウルス ゴジラ(2016)覚醒熱線放射Ver.」(27,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「Gザウルス ゴジラ(2016)覚醒熱線放射Ver.」(27,280円)
新たな怪獣ソフビシリーズ爆誕！ Gザウルスシリーズ「ゴジラ(2016)」が、リペイントカラー＆頭部新規ヘッドにて登場。
熱線放射シーンをイメージして紫の彩色のゴジラ本体に、差替え可能な新造形の下あごが割れた「熱線放射ヘッド」、そして新造形の「強噛みヘッド」が付属。尻尾用台座の使用や首・両肩・両腕・両手首・両足・尻尾など可動域の充実により、表情豊かで様々なディスプレイが可能となっている。
付属する尻尾用台座を使用し、前傾姿勢で進撃するシーンと咆哮するポーズを楽しむことが可能。尻尾用台座には、Gザウルスのマークが刻印されている。
背びれや口の中など、クリア素材と巧みなグラデーション塗装により、クリアの透明感を活かした鮮やかなカラーリングでディテールを生々しく表現。皮膚感など細部も圧倒的な造形で立体化されている。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
