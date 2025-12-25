『仮面ライダーゼッツ』変身ベルト DXノクスドライバー発売!
バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「変身ベルト DXノクスドライバー」(6,380円)を2025年12月27日に発売する。
2025年12月27日発売「変身ベルト DXノクスドライバー」(6,380円)
「変身ベルト DXノクスドライバー」は、付属のシャドウカプセムをセットし、ベルトを360度大回転させることでカプセムがパカッと展開。ベルトが発光し、カプセムの絵柄が変化する。
別売りの「ガンカプセム」、「ウルフカプセム」をセットすることでフォームチェンジ遊びも楽しめる。ベルトの胸周りのサイズは約55cm〜105cmで子供から大人までつけることが可能。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
2025年12月27日発売「変身ベルト DXノクスドライバー」(6,380円)
「変身ベルト DXノクスドライバー」は、付属のシャドウカプセムをセットし、ベルトを360度大回転させることでカプセムがパカッと展開。ベルトが発光し、カプセムの絵柄が変化する。
別売りの「ガンカプセム」、「ウルフカプセム」をセットすることでフォームチェンジ遊びも楽しめる。ベルトの胸周りのサイズは約55cm〜105cmで子供から大人までつけることが可能。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映