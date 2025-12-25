¡Ø28Ç¯¸å...¡ÙÂ³ÊÔ¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¡¢À©ºî¿Ø¡õ¥¥ã¥¹¥È¤¬¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¡É¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡õÁê´Ø¿Þ²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤äÌ¾Í¥¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤é¤¬ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¡É¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÀäË¾¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¡É¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¡¡28Ç¯Á°¡¢¿Í´Ö¤ò°ì½Ö¤Ç¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÎ®½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÌÈ¤ì¤¿¸ÉÅç¥Û¡¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÇ°¦¤ÎÊì¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢Éã¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤¬Êë¤é¤¹¥Û¡¼¥ê¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹ËÜÅÚ¤Ç°ì¿ÍÀ¸¤È´¤¯·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¡ËÎ¨¤¤¤ëÁ´°÷¶âÈ±¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡È¥¸¥ß¡¼¥º¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏµßºÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µß¤¤¤Î¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ä¤µ¤é¤Ê¤ëÀäË¾¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡¥Î¥í¥Î¥í¤ÈÊâ¤¯¥¾¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë´¶À÷¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Û¥é¡¼±é½Ð¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ø28Æü¸å...¡Ù¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë1ºîÌÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢28Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÌ¤¤ÀÌ¢±ä¡Ê¤Ï¤Ó¤³¡Ë¤ë´¶À÷¼Ô¤ÈÁýÉý¤·Â³¤±¤¿¡È¿Í´Ö¤Î°¡É¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢À©ºî¿Ø¤È¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡¢ÉÔµÈ¤µ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï´¶À÷¼Ô¤¬Á´Â®ÎÏ¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤ê¿Í´Ö¤ò³ú¤ß»¦¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢»àÂÎ¤È·ì¤Î³¤¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤´¤á¤¯´¶À÷¼Ô¤Î¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡¢¡Ö28¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶²ÉÝ¥·¡¼¥ó¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¥À¥³¥¹¥¿¤ò´ÆÆÄ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Ï¡Ö2ºîÌÜ¡ØÇò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¶¯Îõ¤À¡£¥Ë¥¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÆÈ¼«À¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤Ç´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¿Ëü¤â¤Î»à¼Ô¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¹ü¤Ç·úÂ¤¤·¤¿Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤Ç¡¢°ì¿Í¸ÉÆÈ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤ÏÀ¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´¶À÷¤Î²òÌÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆæ¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤Ï¶¸µ¤¤Î¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ß¡¼¤È»×¤¤¤¬¤±¤ºÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢28Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÁýÉý¤·¤¿¡È¿Í´Ö¤Î°¡É¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£¥±¥ë¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿Ì¾Í¥¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ß¡¼¥º¤Î»ÄÇ¦¤µ¤Ï¿Í¡¹¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤È¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¾Ú¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´¶À÷¼Ô¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ28Ç¯¸å...¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÌÇË´¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï°¤Ç¡¢Èà¤Ï¼Ù°¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¸¥ß¡¼¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬´¶À÷¼Ô¤ËÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤òÍÄ¾¯´ü¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Àº¿À¤òÉÂ¤ß°Ëâ¿òÇÒ¤Î»×ÁÛ¤ò¿®¶Ä¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶¸µ¤¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÀöÇ¾¤·¡¢Á´°÷¶âÈ±¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¿Í´Ö¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï»¦¤¹À¨»´¤Êµ·¼°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ß¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç°Ìò¤ò±é¤¸Àä»¿¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÌÇË´¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï°¤Ç¡¢Èà¤Ï¼Ù°¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢¥¸¥ß¡¼¤Î¡È¶§°¡É¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÀäË¾¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡Áê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¡¢¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ç¶§Ë½¤Ê¡È´¶À÷¼Ô¥µ¥à¥½¥ó¡É¡¢¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¶§¹Ô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ß¡¼¤ËÀäÂÐÅªÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡È¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¡É¤Î3¿Í¤â²Ã¤¨¤¿¡¢28Ç¯¸å¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¤Ë¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥à¥½¥ó¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤¬Êë¤é¤¹Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤Î¶á¤¯¤ËÀø¤àµðÂç¤Ê´¶À÷¼Ô¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¾¤Î´¶À÷¼Ô¤è¤ê¤â¹â¤¤ÃÎÇ½¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¸ÄÂÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢·ìÁö¤Ã¤¿´ã¤È½ý¤À¤é¤±¤ÎÆùÂÎ¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤òÄÏ¤ß¼ó¤´¤È°ú¤Ã¤³È´¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È²øÊª¡É¡£Èà¤ò¡È¥µ¥à¥½¥ó¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥±¥ë¥½¥ó¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÁ°ºî¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡£Êì¤ÎÆñÉÂ¤ò¼£¤¹¤Ù¤¯°ìåß¡Ê¤¤¤Á¤ë¡Ë¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÀø¤à¶²¤í¤·¤¤¿¹¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ°å¼Ô¤Î¥±¥ë¥½¥ó¤òË¬¤Í¡¢Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤ÇÊì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¡£Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¶¸µ¤¤Î¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»¦Ù¤¤ÎÆþÃÄµ·¼°¤Ë¶¯À©»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¡¢¥¸¥ß¡¼¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¸¥ß¡¼¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¸¥ß¡¼¤ÈÆ±¤¸¶âÈ±»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¸¥ß¡¼¤È¿§°ã¤¤¤ÎÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¸¥ß¡¼¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¡È¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ß¡¼¤È¤Ï°ìÈÖÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤êÊø²õ¤·¤¿À¤³¦¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤È¶¸µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÀäË¾¡É¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡© ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Éµß¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¿Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÃÏ¹ö¤ÎÍÍÁê¡É¤òÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¡¡Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¡ËÎ¨¤¤¤ëÁ´°÷¶âÈ±¤ÎË½ÎÏÅª¤Ê¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡È¥¸¥ß¡¼¥º¡É¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏµßºÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µß¤¤¤Î¤Ê¤¤À¤¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ä¤µ¤é¤Ê¤ëÀäË¾¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡¥Î¥í¥Î¥í¤ÈÊâ¤¯¥¾¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë´¶À÷¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Û¥é¡¼±é½Ð¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ø28Æü¸å...¡Ù¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë1ºîÌÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢28Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÌ¤¤ÀÌ¢±ä¡Ê¤Ï¤Ó¤³¡Ë¤ë´¶À÷¼Ô¤ÈÁýÉý¤·Â³¤±¤¿¡È¿Í´Ö¤Î°¡É¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢À©ºî¿Ø¤È¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶²ÉÝ¡¢ÉÔµÈ¤µ¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï´¶À÷¼Ô¤¬Á´Â®ÎÏ¤Ç½±¤¤³Ý¤«¤ê¿Í´Ö¤ò³ú¤ß»¦¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢»àÂÎ¤È·ì¤Î³¤¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤´¤á¤¯´¶À÷¼Ô¤Î¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡¢¡Ö28¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶²ÉÝ¥·¡¼¥ó¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¥À¥³¥¹¥¿¤ò´ÆÆÄ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Ï¡Ö2ºîÌÜ¡ØÇò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¶¯Îõ¤À¡£¥Ë¥¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÆÈ¼«À¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤À¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤Ï¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¤Ç´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¿Ëü¤â¤Î»à¼Ô¤òÄ¤¤¦¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¹ü¤Ç·úÂ¤¤·¤¿Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤Ç¡¢°ì¿Í¸ÉÆÈ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤ÏÀ¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´¶À÷¤Î²òÌÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆæ¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤Ï¶¸µ¤¤Î¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ß¡¼¤È»×¤¤¤¬¤±¤ºÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢28Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÁýÉý¤·¤¿¡È¿Í´Ö¤Î°¡É¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£¥±¥ë¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿Ì¾Í¥¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤Ï¡ÖºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ß¡¼¥º¤Î»ÄÇ¦¤µ¤Ï¿Í¡¹¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤È¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¾Ú¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´¶À÷¼Ô¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ28Ç¯¸å...¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÌÇË´¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï°¤Ç¡¢Èà¤Ï¼Ù°¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¸¥ß¡¼¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬´¶À÷¼Ô¤ËÀ¸¤¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤òÍÄ¾¯´ü¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Àº¿À¤òÉÂ¤ß°Ëâ¿òÇÒ¤Î»×ÁÛ¤ò¿®¶Ä¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶¸µ¤¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÀöÇ¾¤·¡¢Á´°÷¶âÈ±¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¿Í´Ö¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï»¦¤¹À¨»´¤Êµ·¼°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥ß¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç°Ìò¤ò±é¤¸Àä»¿¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¡£¡ÖÊ¸ÌÀ¤ÎÌÇË´¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï°¤Ç¡¢Èà¤Ï¼Ù°¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¡¢¥¸¥ß¡¼¤Î¡È¶§°¡É¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÀäË¾¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡Áê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¡¢¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ç¶§Ë½¤Ê¡È´¶À÷¼Ô¥µ¥à¥½¥ó¡É¡¢¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¶§¹Ô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ß¡¼¤ËÀäÂÐÅªÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡È¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¡É¤Î3¿Í¤â²Ã¤¨¤¿¡¢28Ç¯¸å¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¤Ë¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥à¥½¥ó¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥±¥ë¥½¥ó¤¬Êë¤é¤¹Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤Î¶á¤¯¤ËÀø¤àµðÂç¤Ê´¶À÷¼Ô¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¾¤Î´¶À÷¼Ô¤è¤ê¤â¹â¤¤ÃÎÇ½¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¸ÄÂÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢·ìÁö¤Ã¤¿´ã¤È½ý¤À¤é¤±¤ÎÆùÂÎ¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤òÄÏ¤ß¼ó¤´¤È°ú¤Ã¤³È´¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È²øÊª¡É¡£Èà¤ò¡È¥µ¥à¥½¥ó¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥±¥ë¥½¥ó¤¬¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÁ°ºî¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡£Êì¤ÎÆñÉÂ¤ò¼£¤¹¤Ù¤¯°ìåß¡Ê¤¤¤Á¤ë¡Ë¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¡¢´¶À÷¼Ô¤ÎÀø¤à¶²¤í¤·¤¤¿¹¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ°å¼Ô¤Î¥±¥ë¥½¥ó¤òË¬¤Í¡¢Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¤ÇÊì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¡£Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç´¶À÷¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¶¸µ¤¤Î¥«¥ë¥È½¸ÃÄ¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»¦Ù¤¤ÎÆþÃÄµ·¼°¤Ë¶¯À©»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¡¢¥¸¥ß¡¼¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¸¥ß¡¼¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡ã¥¸¥ß¡¼¥º¡ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¸¥ß¡¼¤ÈÆ±¤¸¶âÈ±»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¸¥ß¡¼¤È¿§°ã¤¤¤ÎÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¸¥ß¡¼¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¡È¥¸¥ß¡¼¡¦¥¤¥ó¥¯¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ß¡¼¤È¤Ï°ìÈÖÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£
¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤êÊø²õ¤·¤¿À¤³¦¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤È¶¸µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÀäË¾¡É¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡© ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤Éµß¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î°Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¿Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å... Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£