19歳の新人グラドル・沢美沙樹、ニット姿がスタイル抜群！ 「美しすぎる」「最高です」と絶賛の声
グラビアアイドルの沢美沙樹が、25日までにインスタグラムを更新。スタイル抜群な近影を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】19歳の新人グラドル・沢美沙樹が「スタイル抜群」 圧巻の水着姿も！（22枚）
高校3年生で初エントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出されると、2025年には「週刊プレイボーイ」（集英社）を皮切りに多数の雑誌グラビアに登場している沢。
今回の投稿では「#不意に撮れた写真がインスタっぽかったから」とつづり、カフェ店内での姿を披露。胸元があいたニット姿でカメラに微笑んだ。ファンからは「美しすぎる」「最高です」などの反響が寄せられている。
引用：「沢美沙樹」インスタグラム（＠misaki_sawasan）
