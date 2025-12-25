熊田曜子43歳、腹筋バキバキな近影にネット衝撃「スタイル抜群」「努力スゴイ」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が25日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子がスタイル抜群！ “水着グラビア”も披露「ラインが美しい」（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「pdを踊る前の控え室」と、ポールダンス前のショットを公開。鍛え抜かれた腹筋があらわになっており、ファンからは「スタイル抜群」「努力スゴイ」などの声が多数寄せられている。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
