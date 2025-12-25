勢喜遊 & Yohji Igarashi、新曲「SUPERMARKET」を大晦日に配信リリース
King Gnuのドラマー・勢喜遊とYohji Igarashiによるユニット“勢喜遊 & Yohji Igarashi”が、新曲「SUPERMARKET」を12月31日（水）に配信リリースする。
「SUPERMARKET」はフジロックでも披露された、ダブステップを基調としたトラックに肉体的なビートが映える、ユニットとして真骨頂となる楽曲。アートワークは前作に引き続きMargtが制作を担当した。
リリースに際し、勢喜遊・Yohji Igarashiよりコメントも到着している。
◆ ◆ ◆
メリークリスマス！！
（勢喜遊）
◆ ◆ ◆
FRF’25でも披露したバンガーな1曲です。
あまり言葉で説明するのも野暮な曲なので、是非1度聴いてみてください。
（Yohji Igarashi）
◆ ◆ ◆
また、1月1日には勢喜遊YouTubeオフィシャルチャンネルが開設されることも決定した。記念すべき1本目の動画は同日正午に「SUPERMARKET」のミュージックビデオが公開される。
■3rdシングル「SUPERMARKET」
2025.12.31 Digital Release
https://va.lnk.to/SUPERMARKET