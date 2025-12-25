King Gnuのドラマー・勢喜遊とYohji Igarashiによるユニット“勢喜遊 & Yohji Igarashi”が、新曲「SUPERMARKET」を12月31日（水）に配信リリースする。

「SUPERMARKET」はフジロックでも披露された、ダブステップを基調としたトラックに肉体的なビートが映える、ユニットとして真骨頂となる楽曲。アートワークは前作に引き続きMargtが制作を担当した。

リリースに際し、勢喜遊・Yohji Igarashiよりコメントも到着している。

◆ ◆ ◆

メリークリスマス！！

（勢喜遊）

◆ ◆ ◆

FRF’25でも披露したバンガーな1曲です。

あまり言葉で説明するのも野暮な曲なので、是非1度聴いてみてください。

（Yohji Igarashi）

◆ ◆ ◆

また、1月1日には勢喜遊YouTubeオフィシャルチャンネルが開設されることも決定した。記念すべき1本目の動画は同日正午に「SUPERMARKET」のミュージックビデオが公開される。