「てへっ！」倉科カナ、クリスマス投稿に反響「世界一可愛い」「最高」
女優の倉科カナが25日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスムードあふれる動画を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【動画】「可愛すぎる」デコルテあらわな倉科カナ
倉科は「てへっ！ Merry Christmas もしサンタが来てくれるなら何をお願いするー？」とコメントを添え、東京タワーの見える夜景を背景にした動画を投稿。デコルテが印象的な衣装姿でにこやかな笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「メリークリスマス」「可愛すぎる」「世界一可愛い」「最高」といった声が相次いで寄せられていた。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）
【動画】「可愛すぎる」デコルテあらわな倉科カナ
倉科は「てへっ！ Merry Christmas もしサンタが来てくれるなら何をお願いするー？」とコメントを添え、東京タワーの見える夜景を背景にした動画を投稿。デコルテが印象的な衣装姿でにこやかな笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「メリークリスマス」「可愛すぎる」「世界一可愛い」「最高」といった声が相次いで寄せられていた。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）