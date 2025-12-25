go!go!vanillasが、毎年5月5日に開催している特別公演＜READY STEADY go!go!＞の2026年開催を発表した。11回目となる来年はZepp DiverCity (TOKYO)にて開催される。

毎年5月5日を「go!go!の日」として祝っている彼ら。昨年は韓国・ソウルにて、バニラズ史上初の海外ワンマンライブとして＜READY STEADY go!go!＞を敢行した。次なる「go!go!の日」のチケット販売情報とゲストアーティストは後日発表となる。

バニラズは、最新EP「SCARY MONSTERS EP」を提げ全国14公演に渡るバンド史上最大規模となる＜SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞を開催中。本ツアーはホール編とアリーナ編の2種類を混ぜた全国ツアーで、ホール編は全公演ソールドアウト。アリーナ編は兵庫公演・愛知公演の現地先行を受付中だ。

■＜go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11＞

2026年5月5日（火祝）Zepp DiverCity (TOKYO)

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

※チケット情報とゲストアーティストは後日解禁となります。 主催 : HOT STUFF PROMOTION

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records 『go!go!vanillas presents READY STEADY go!go! vol.11』特設サイト

https://rsgg.jp

＜go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026＞

終了公演は割愛

【Hall Tour】

2026年1月11日（日）【広島】上野学園ホール ※SOLD OUT

2026年1月12日（月・祝）【香川】サンポートホール高松 大ホール ※SOLD OUT

2026年1月30日（金）【福岡】福岡市民ホール 大ホール ※SOLD OUT

2026年2月1日（日）【熊本】熊本県立劇場 演劇ホール ※SOLD OUT チケット料金：6,900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records 【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール チケット料金：8,900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records