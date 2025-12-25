聴覚障害者の国際スポーツ大会、デフリンピックの男子サッカーで銀メダルを獲得した松元卓巳選手が、地元の福岡県宇美町に帰ってきました。大会中、エールを送り続けた町民との交流も楽しんだようです。



25日、福岡県宇美町のホールで町民の拍手に迎えられたのは、地元出身のアスリート、松元卓巳選手（36）です。





松元選手は11月、初めて日本で開催された聴覚障害者の国際スポーツ大会、デフリンピックにサッカー男子日本代表のキャプテンとして出場し、史上初の銀メダルを獲得しました。1か月前には決勝戦のパブリックビューイングが行われた会場で、松元選手は25日、およそ140人の町民にメダル獲得を報告しました。■松元卓巳選手（36）「皆様のおかげで、手ぶらではなく銀メダルが取れてよかったなと思っています。宇美町の思いも背負いながら一緒に戦えてよかったなと思っています。」町民と交流する時間も設けられ、じゃんけんを勝ちぬいた参加者にはサイン入りのグッズがプレゼントされました。■地元サッカークラブの小学生「雰囲気だけで日本代表なんだなって。」「（もらったボールとスパイクは）自分がプロになったら履いてみたいと思います。」松元選手は、2年後のワールドカップ、4年後のデフリンピックでの金メダル獲得を目指し、さらに練習に励んでいきたいと話していました。