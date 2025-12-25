気象庁は今日25日、最新の1か月予報を発表しました。年明け以降、寒気の影響を受けやすくなり、真冬並みの寒さの所が多くなりそうです。また、日本海側では来年1月3日ごろから大雪となって、Uターンラッシュの交通に影響のでる恐れがあります。

年明け以降は一気に厳しい寒さ 体調管理に注意

それによりますと、年明け以降は東日本や西日本、沖縄・奄美で、気温が平年より低くなり、厳しい寒さとなりそうです。

年末にかけては、明日26日(金)から明後日27日(土)にかけて強い寒気が流れ込みますが、影響は一時的でしょう。そのため、気温は北日本で平年並みか高く、東日本は平年より高いでしょう。西日本と沖縄・奄美は平年並みでしょう。





一方、来年1月上旬は、日本付近は冬型の気圧配置が強まって、寒気の影響を受けやすくなりそうです。東日本や西日本、沖縄・奄美では平年より低くなるでしょう。一年のうち、1月中旬から2月上旬ごろにかけて気温が最も低くなる所が多いですが、年明け早々から、それくらいの時期の「真冬並みの寒さ」となりそうです。高温傾向から気温が一気に低くなるため、身体に堪える寒さとなるでしょう。体調管理に注意してください。1月中旬以降も、北日本や東日本、西日本では、その時期らしい寒さが続きそうです。沖縄・奄美は、平年並みか低いでしょう。

「10年に一度レベルの低温」予想

気象庁は今日25日、「低温に関する早期天候情報」を、近畿から九州南部、奄美、沖縄に発表しました。1月2日ごろから西日本を中心に強い寒気が流れ込む影響で、かなりの低温が予想されています。低温に関する早期天候情報は、その地域で、その時期としては、10年に一度レベルの低い気温が予想されるときに発表されます。

水道の凍結や農作物の管理などに注意が必要です。また、路面の凍結などにも注意してください。

年明けは日本海側で大雪のおそれ Uターンラッシュの交通に影響も

この先の天候は、年末にかけては平年と同様の傾向で、日本海側の地域は曇りや雪・雨の日が多いでしょう。太平洋側は晴れる日が多く、沖縄・奄美は曇りや雨の日が多くなりそうです。



来年1月上旬は、東日本や西日本の太平洋側では晴れる日が多いでしょう。

一方、日本海側では強い冬型の気圧配置や低気圧の影響で、平年よりも曇りや雪・雨の日が多いでしょう。この先1か月の降雪量は西日本の日本海側で多く、北日本、東日本の日本海側で平年並みか多い予想です。

東北の日本海側と、北陸、近畿の日本海側、山陰、長野県北部・群馬県北部、岐阜県山間部には、「大雪に関する早期天候情報」が発表され、来年1月3日以降、降雪量がかなり多くなる可能性があります。大規模な立往生など交通に影響がでるおそれがあり、帰省先や旅行先からのUターンラッシュの時期に大雪となることも考えられます。最新の気象情報を確認するようにしてください。



1月中旬以降も、平年と同様の傾向で、日本海側では曇りや雪・雨の日が多く、積雪が多くなりそうです。雪下ろしの作業や交通への影響などに注意が必要となりそうです。



【北日本】北海道・東北地方

【東日本】関東甲信・北陸・東海地方

【西日本】近畿・中国・四国・九州北部地方・九州南部

【沖縄・奄美】鹿児島県奄美地方・沖縄地方