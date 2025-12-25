弁当や総菜を製造販売する「天神屋」が静岡市で駅弁の製造販売をする老舗「東海軒」を買収する見通しとなったことがわかりました。



（記者）

「旅や出張の楽しみの1つが駅弁。静岡駅で長年人気なのがこちら、東海軒の弁当です。」



店頭に並ぶ「幕の内弁当」やトリコロール柄の箱が印象的な「サンドイッチ」。「東海軒」はその歴史の長さからも県民になじみ深く知られています。





（利用客）「静岡県では月に1回くらい食いたいなと思う。」「ずっとここにあって、たまに買ってたんで。割とこう親しみのある味というか。」「東海軒」は、静岡に鉄道が開通した1889年に創業した老舗弁当店。ご当地の名物を使った駅弁の先駆けと言われ、いまでも大人気の「元祖鯛めし」は1897年に販売が始まりました。そして、いまでも不動の一番人気を誇る「幕の内弁当」が登場したのは1938年です。しかし、コロナ過で駅などの人の流れが減少した影響などもあり駅弁需要が低下、業績が悪化していました。こうした中、手を挙げたのが弁当・惣菜チェーンの「天神屋」です。天神屋も「たぬきむすび」といった看板商品がソウルフードとして県民に親しまれています。「天神屋」が買収後も「東海軒」の店名はそのままで従業員の雇用も継続されるということです。買収の見通しを受け、弁当の購入者は―（弁当購入者）「よく静岡駅を利用する時は東海軒のお弁当買いますね。いまSNSでニュースをみたが、（買収される見通しと知り）ちょっとびっくり。」「なんかあれですね、天神屋も同じ静岡の企業なんでいいのかなと。お互いのいいところをなんか合わさってくれればいいですけどね。」天神屋の有田一喜社長は取材に対し、「あのお弁当で育った方がいっぱいいらっしゃると思う。そういった方々の思い出や未来の思い出をつないでいきたい」とコメントしています。買収の協議は、年明けにも合意する見通しだということです。