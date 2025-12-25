世界初の取り組みとなります。清水港を母港とする地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の海底からレアアースを含む泥を試験採掘すると発表しました。



(SIP 川村 善久さん）

「粘土状のレアアースを多く含む堆積物を海底から回収してくるというのは、正に世界初の試みです。」



政府のプロジェクトチームSIPによりますと、海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」が１月11日から南鳥島沖に20日程度停泊し、水深およそ6000メートルの海底までパイプを伸ばしてレアアースを含む泥を採掘します。





さらにプロジェクトチームは、次の段階として、2027年2月には1日で350トンを採掘できるかどうかの試験を行う計画です。清水港を母港とする地球深部探査船「ちきゅう」。全長210m、幅38mで船底からの高さは130m。総トン数は実に5万6000トンを超える世界最大級の科学掘削船です。ちきゅうの最大の特徴は船上にそびえる巨大なやぐら。パイプをつなぎ、先端に取り付けたドリルで海底を掘削します。2005年の就航以降、地震のメカニズム解明を目的とした 震源断層の調査などを行ってきました。「ちきゅう」はことし10月には東北沖の海底を調査。およそ2か月間の調査を終えて、12月10日に清水港に帰ってきたときには船長らが花束で出迎えられました。（井上賢一 船長）「今後の巨大地震の解明に結び付く、今後の社会安全のためにこの結果が良い方向に結びついたらいいなと思います。」帰港時には”レアアース調査”についての意気込みも語りました。（井上賢一 船長）「研究航海以外にも資源掘削の作業も来年（2026年）から始まるので、次の事に向けて準備を始めている。『ちきゅう』を使って日本の研究や資源に貢献できればと思っています。」レアアースをめぐっては中国が圧倒的なシェアを誇っているなか、輸入に頼っている日本にとって安定的に採掘し精製する第一歩となるのか。今回のプロジェクトへの期待が高まっています。