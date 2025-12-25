2025年もあと1週間。みなさんはどんな1年を過ごしましたか？まもなく2026年が訪れますが、新年に初詣に行く人も多いのでは？



来年は午年ということもあって注目が高まっているのが…実は、静岡浅間神社なんです！

境内には願いが叶うといわれる奇跡の馬が！？さらに参道として知られる浅間通り商店街には、初詣に行った時に食べられる絶品グルメも！！



きょうのエブリーライフは、来年・午年に行きたい初詣スポットと一緒に楽しめる参道グルメを大調査します！





2000年以上の歴史があり徳川家康とも深い繋がりがある静岡浅間神社。“おせんげんさん”の愛称で地域の人たちに親しまれ、正月には例年30万人以上が訪れるなど静岡を代表する初詣スポットでもあります。そんな浅間神社には来年の初詣は特に注目のスポットがあるということで、禰宜の宇佐美さんに聞きました。（静岡浅間神社 禰宜 宇佐美洋二さん）「来年は午年なのでこちらの叶え馬をオススメします。」“叶え馬”とは、徳川家康が浅間神社に奉納した馬を模倣して三代将軍・徳川家光が作らせたという木彫りの神馬のことをいいます。（静岡浅間神社 禰宜 宇佐美洋二さん）「叶え馬っていわれているんですよ。というのもこのお馬さんに願いをかけると何でも願い事が叶うと昔から言われておりまして信仰の対象になっています」来年は午年ということで叶え馬がより力を発揮するかも！？来年はぜひ行きたい注目スポットです。また、午年にまつわる授与品も！招福の意味がこめられている午の置物やお守りまで様々な種類が揃っています（静岡浅間神社 禰宜 宇佐美洋二さん）「年内に縁起物、新しいお札を受けて飾ってお正月を迎える形になりまして、あと初詣は三が日を過ぎたあと混雑が収まった後にお参りに来られる方がいるようですね」幸先詣という言葉があるように、早めに授与品を受け取ってお正月を迎えるのもオススメだそうです！そして！初詣と一緒に楽しみたいのはやっぱりグルメですよね！ということで、静岡浅間神社周辺のオススメ参道グルメをご紹介！まず１つ目は…①ビールと楽しめるガッツリグルメ！静岡浅間神社から徒歩3分のところにある「BEER GARAGE（ビアガラージ）」。ここで作られている“アオイビール”が楽しめるビアレストランで、ビールはもちろんそれに合うフードメニューが多く揃えられています。こちらに長年通っているという客は…（客）「ビールに合う。もうビールが進んじゃう食べ物ばかりです。」「ポテトがすごく美味しくてたくさん食べちゃいます！」そんな客が絶賛するのはこのダーティーポテト！フライドポテトの上にベーコン、タマネギ、パプリカを一緒にあえたものがのっていて、食べたら止まらない一品。（BEER GARAGE 簾野達幸さん)「ニンニクがきいているので普通のフライドポテトよりよりジャンキーに感じられるかなと思います！」そしてBEER GARAGEは正月も営業！！先ほど紹介したポテトや人気メニューの牛100％チーズバーガーなど多くのメニューを販売する予定です！（BEER GARAGE 簾野達幸さん)「人々と接するコミュニティー的な使い方もしていただけたら楽しいのかなと思います。」初詣に行った後はビールと絶品グルメを楽しんでみてはいかがですか？続いては…！②冷えた体にピッタリ！限定ドリンク浅間通り商店街にある「aardvark TEA（アードバークティー）」。お茶を楽しんでもらいたいと毎月2種の茶葉が届くお茶の定期便が人気のブランドで、店頭ではオリジナルのティードリンクが楽しめます。代表の辻さんに冬のオススメ商品を聞いてみると…？（aardvark TEA代表 辻せりかさん）「冬は煎茶ソーダっていう冬限定のものがありまして、こちらは“かりん”。喉に優しいかりんを使った、あとはハーブが入ったスッキリと甘い煎茶ソーダになります。」季節によって変わる煎茶ソーダは、冬は喉にやさしいと言われるかりんが入ったドリンクで、フルーティーなかりんの甘みや香ばしくてうまみのある煎茶の味わいが魅力の一品。気分をすっきりとしたい時にオススメです！そんなこちらの店の正月限定商品が！（aardvark TEA代表 辻せりかさん）「元旦3日の当日は甘酒チャイという商品を販売しておりまして、甘酒チャイという商品をあまり販売していないかと思うんですけど、結構紅茶とか柑橘とかカルダモンココナッツ、チャイという一口にいっても色んなものを入れていまして…」他にない甘酒と紅茶を組み合わせた一品で、甘酒が苦手な人も飲みやすい商品になっています。温かいので冷えた体にもピッタリ！こちらは元日から3日までの限定商品で、昨年（2024年）は初日に売り切れてしまったほどの人気商品です。また家でゆっくり楽しみたいという人にオススメなのがこちらの大福茶（おおふくちゃ）！1年の始まりに飲むとその年は無病息災で暮らせると言われているお茶です。（aardvark TEA代表 辻せりかさん）「梅と昆布が入ったような煎茶で、うちはあと黒豆とか色んな素材が入っているんですが、新年のおせち料理とかそういったものにも合うような家族団らんの中にあるようなお茶です」（aardvark TEA代表 辻せりかさん）「毎月色んな季節の味をお届けしながら、お茶のファンというか好きな方をどんどん増やしていけたらなと思います。」続いては…③こだわりたっぷりの絶品お好み焼き！それがいただけるのは、浅間通り商店街にある「お好み焼き・みかみ」。5年前にオープンし、それから地域に愛されるお好み焼き店です。（お好み焼き・みかみ 田向義和さん)「静岡でお好み焼き店って結構珍しいと思うんですけど静岡の方たちのお口に合うような静岡の食材を使ったお好み焼きになっておりまして…」地産地消を掲げなるべく静岡のものを使用するのがモットーで、人気メニューはこちらの海鮮ミックス。お好み焼きと自家製ソースの相性抜群です！そんなこだわり抜いたお好み焼きのファンは多く…（客)「こんなにふわっとしたやわらかいお好み焼きを食べたのは初めてで感動しました。」「生地自体もふんわりとしていて胃にもたれなくおいしくいただきました。」さらに、こちらのお好み焼きは、あるものをかけて食べるのがオリジナルだそうで…（お好み焼き・みかみ 田向義和さん)「お好み焼きを食べていただくときに和からしと“おこのみさんしょう”というですね、山椒をかけていただいてお食べいただくというスタイルのお好み焼きになります。」なんと、和辛子と山椒をかけて食べるのがみかみ流。特に山椒はウナギを食べる時にかける“山椒”からヒントをもらい、オリジナルで開発し、オススメしているそうです！そんな、みかみのお好み焼き、正月はテイクアウトのみの販売を予定！店内は購入した商品を食べる場所として提供するそうです！（お好み焼き・みかみ 田向義和さん)「お正月でおせち料理をたくさん食べられると思うんですけど、飽きてしまった口にソースのおいしいお好み焼きを食べていただければ…」