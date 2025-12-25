12月24日、宇野実彩子がInstagramを更新した。

宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「Merry Xmas」「心温まる時間でありますように」「ファンクラブのホリデースクラッチも楽しんでね」とコメント。

あわせて、大きなリボン飾りが印象的な赤のミニドレスを纏い、美しいデコルテや背中を見せている写真や、サングラスをかけて舌をペロリと出したバストアップショットを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「超絶美人さん」「脚も腕も背中も美しすぎる」「可愛いし似合ってる」「ビジュ良すぎるって」「ほんっっと赤が似合う」「見とれてしまいました」などの絶賛の声が寄せられていた。

2005年に男女混合パフォーマンスグループ・AAAのメンバーとしてデビューし、2018年にはソロデビューも果たした宇野。来年2月〜3月には、AAAのデビュー20周年を記念し、宇野・與真司郎・末吉秀太の3人によるイベント「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」が開催される予定だ。

