CSホームドラマチャンネルにて、2026年2月より3カ月連続で河合奈保子の特集放送が行われることが決定した。

参考：松田優作×桃井かおり『熱帯夜』ホームドラマチャンネルにて1月7日より放送

1980年のデビューから、2025年で45周年を迎えた河合奈保子。今回の特集では、1980年代のアイドル全盛期に開催されたコンサート映像3作品がテレビ初放送される。

第1弾として2月15日20時から放送されるのは、1982年10月17日に東京・芝の郵便貯金ホールで開催された『河合奈保子 BRILLIANT -Lady Naoko in Concert-』。本コンサートは2部構成となっており、第1部はポピュラー・ミュージックと邦楽のヒット曲中心、第2部は山口百恵の「秋桜」を除いてすべて自身のシングル曲で構成されている。オープニングでは赤いドレスで「AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH」を歌い上げるほか、弾き語りやダンスなど、彼女の魅力が詰まったステージとなっている。

続く3月には『愛のコンサート』（1983年開催）、4月には『SUMMER SPECIAL in EAST '84』（1984年開催）が放送される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）