¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù·ã¥à¥º¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ÊÃ±¡©¡¡¸ø¼°X¤¬³«ºÅ¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼ö½Ñ¸¡Äê¡×¤ËÃíÌÜ
¡¡2024Ç¯¤Ë´°·ë¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³©¸«²¼¡¹¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£ºîÉÊ¤Î¸ø¼°X¡Ê@jujutsu_PR¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼ö½Ñ¸¡Äê¡×¤È¾Î¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂæ»ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥Ò¥ó¥È¤Ê¤·¤ÇÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼ö½Ñ¸¡Äê¡×
¡¡ºÇ½é¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¿¿Í¤òÂç¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤¬Ã¯¤ÎÂæ»ì¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¾åµ¤ÎÂæ»ì¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ºîÃæ¤Î¿á¤½Ð¤·ÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤¿²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂæ»ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤«ーー¡£
¡¡Àµ²ò¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹3´¬Âè19ÏÃ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÍÄµû¤ÈµÕÈ³¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼·³¤·ú¿Í¤ÎÂæ»ì¤À¡£±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÊÑ»à»ö·ï¤òµ¡¤Ë¡¢¼·³¤¤Ï¸×¾ó¤È¤È¤â¤Ë2É¤¤Î¼öÎî¤ÎÆ¤È²¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼·³¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥á¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¸×¾ó¡£¡Ö·¯¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«»àÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡¿¤Ç¤â¤½¤ì¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖËí¸µ¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁíºÚ¥Ñ¥ó¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¿¿Í¤òÂç¿Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡12·î23Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼ö¤¤¹ç¤¦¤·¤«¡¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤À¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç°Ìò¤ÎÂæ»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Âæ»ì¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«ーー¡£
¡¡Àµ²ò¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹6´¬Âè44ÏÃ¡ÖµþÅÔ»ÐËå¹»¸òÎ®²ñーÃÄÂÎÀï⑪ー¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Éú¹õ·Ã¤ÎÂæ»ì¤À¡£µþÅÔ¹»¡¦²ÃÌÐ·ûµª¤È¸òÀï¤¹¤ëÉú¹õ¡£²ÃÌÐ²È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ½ÉÑµ¤ò½É¤·¤¿¸×¾ó¤ò»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹·ûµª¤ËÂÐ¤·¡¢Éú¹õ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤À²¶¤Ï¡¿¼«Ê¬¤ÎÎÉ¿´¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡¿¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¤é¸å¤Ï¡×¡Ö¼ö¤¤¹ç¤¦¤·¤«¡¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·²ÃÌÐ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î24Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤è¤·¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂæ»ì¡£
¡¡¹õÅÉ¤ê¤Î¥³¥Þ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÉâ¤«¤ó¤ÀÂæ»ì¤Î¼ç¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æーー¡£
¡¡Àµ²ò¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹13´¬¡¦Âè115ÏÃ¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ㉝¡×¤Î½ÉÑµ¤ÎÂæ»ì¡£Ï³¸ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸×¾ó¤Ï10ËÜ¤Î½ÉÑµ¤Î»Ø¤ò°û¤Þ¤»¤é¤ì¡¢ÆùÂÎ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¸×¾ó¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿½ÉÑµ¤¬½ÂÃ«¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡£½ÂÃ«Á´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¼öÎî¡¦Ï³¸ê¤È¤ÎÀïÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢Ï³¸ê¤ÏÂçµ»¡Ö¶Ë¥ÎÈÖ¡Øð¨¡Ù¡×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡2¿Í¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Çð¨ÀÐ¤¬¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Æü²¼Éô¤ä¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ë½ÉÑµ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤è¤ê»ÍÊý°ìÄ®¤Î¿Í´ÖÁ´°÷¡¿²¶¤¬¡Ø¤è¤·¡Ù¤È¸À¤¦¤Þ¤ÇÆ°¤¯¤Î¤ò¶Ø¤º¤ë¡×¡Ö¶Ø¤òÇË¤ì¤Ð¡¿ÌÞÏÀ»¦¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡Æ¬¾å¤Ëð¨ÀÐ¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡Ö¥±¥Ò¥Ã¥Ò¥Ò¥Ã¡¿¤Þ¤À¤À¤¾¡×¡Ö¤Þ¤À¡¿¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹½ÉÑµ¡£¡Ö¤è¤·¤Ã¡×¤È½ÉÑµ¤¬¾Ð´é¤ÇÂæ»ì¤òÈ¯¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Æü²¼Éô¤é¤Ï°ì½Ö¤ÇÈòÆñ¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë½ÂÃ«¤Ï²Ð¤Î³¤¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡12·î22Æü¤«¤é3ÆüÂ³¤±¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂæ»ì¥¯¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢12·î25Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£½ÉÑµ¤ÎÂæ»ì¤ËÂ³¤¡Ö¾¡¤Ä¤¾¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂæ»ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£Åú¤¨¤ò¼«ÎÏ¤ÇÃµ¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡£
¡ÊÊ¸=²ÃÆ£¤«¤Å¤¡Ë