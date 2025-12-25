Ž¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ž£ »°½Å¸©¤Î³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¸¡Æ¤¤ËÂÐ¤·¡Ä °Ë²ì»ÔÄ¹¤¬Å±²óµá¤á¤ë °Ë²ì»Ô¤Ï¤³¤È¤·¤«¤é³°¹ñ¿ÍºÎÍÑÏÈ¤ò¿·Àß
¾ðÊó¤Î¹ñ³°Î®½Ð¤ò·üÇ°¤·¡¢»°½Å¸©¤¬³°¹ñÀÒ¤Î¸©¿¦°÷ºÎÍÑ¤Î¼è¤ê¤ä¤á¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°½Å¸© °ì¸«¾¡Ç·ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸©¤Î¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÉ»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÀÒ¾ò¹à¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
»°½Å¸©¤Ï¡¢1999Ç¯°Ê¹ß°ìÉô¤Î¿¦¼ï¤ò½ü¤¯¿¦°÷ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÀÒÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸©¤Ï³°¹ñÀÒ¤Î¿¦°÷¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬¹ñ³°¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¿¦°÷ºÎÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë²ì»Ô¤¬¸©¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ ¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤«¤é³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëºÎÍÑÏÈ¤ò¿·Àß¤·¤¿¡¢°Ë²ì»Ô¤Î°ð¿¹Ì¾°»ÔÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸©¤ÎÆ°¤¤Ï¡ØÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤ÎÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ÎÊâ¤ß¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸©¤ÎÊý¿Ë¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢¸¡Æ¤¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
