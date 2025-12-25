●年末寒波…26日(金)は山間部中心に雪化粧 各地で凍える寒さ

●今週末は朝の底冷え厳しい その後の年の瀬は少し寒さ和らぐ

●年明けで再び強い寒波の兆し…新春寒波か！？

クリスマスが終わるのと入れ替わりで、冬将軍…年末寒波がやってきつつあります。日本付近は西から急速に等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置が強まってきており、きょう25日(木)の県内は、午後から北寄りの風が次第に強まり、だんだん身にしみる寒さとなってきました。





このあと今夜も引き続き、北寄りの風とともに寒さもいっそう厳しさを増し、さらに山間部中心に夜の間に雪雲も流れ込み始めてきそうです。





あす26日(金)朝にかけて山間部中心に雪化粧している所があるほか、路面凍結のエリアも広がってくるおそれがあります。また、降る雪は午後になると落ち着くものの、各地で気温が上がらず、冷蔵庫並みに非常に厳しい寒さが続きます。寒さ対策も、これまでより数段レベルを上げて、お過ごし頂ければ、と思います。





この先、今週末は空模様は落ち着きますが、朝の厳しい底冷えに要注意。その後、年内…大晦日にかけては、いったん寒さが少し和らぐ気配も、年が明けて3が日を過ぎる頃から、再び強い寒波、“新春寒波”の兆しが見えつつあります。



冬はまだ、これからが正念場です。体調管理、交通安全など年末年始にかけても十分気を付けて過ごしましょう。





あす26日(金)にかけて、気温はずっと低いままで、風も強めに吹き、各地で凍える寒さが続きそうです。また、山間部中心に雪化粧する所があるほか、峠道など路面凍結への注意も必要な所が多くなります。車の運転など、くれぐれも路面の状況に十分お気を付けください。





今週末の土曜日、日曜日は、まずまず晴れ間十分の落ち着いた空模様ですが、朝晩は厳しい底冷えに注意が必要です。その後、年の瀬…大晦日の頃にかけては少し寒さは和らいできますが、新年を迎えてから天気は下り坂。さらには3が日後半あたりから、再び強い寒波の兆しがあります。年末年始、長距離移動の際などでは、天気の変化と交通情報にも十分気を付けて過ごしていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）