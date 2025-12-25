繰り返した「僕を信じてほしい」　井上尚弥戦での“不利予測”に秀才戦士ピカソが漏らした本音「モンスターだって血を流す」

サウジで公開練習を実施したピカソ(C)Getty Images

いまだ敵なしの“モンスター”の牙城は崩せるか――。来る12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで、世界4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）に挑むWBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）への注目が集まっている。

【動画】切れ味抜群！ パンチが速すぎる井上尚弥の練習風景をチェック

下馬評はお世辞にも高いとは言い難い。なにせ対峙するのは、31戦無敗（27KO）を誇る井上だ。数多の名手たちが「倒す」と意気込んでも、圧倒されてきた傑物を前にしたピカソの勝利を予想する声は大きくない。

もっとも、戦う前から勝負を諦めてかかるファイターなどいない。かくいうピカソも対井上に闘志を燃やし続けている。

地元メディア『IZQUIERDAZO』のインタビューに応じたピカソは、「モンスターだって血を流す。僕らは彼が血を流すところを見た」と豪語。偉才にも突くべきポイントはあるとし、「ナオヤも倒れることは分かっている。判定であれ、ノックアウトであれ、彼だって負けるんだ」と世界が恐れるモンスターも、あくまで人の子であるという考えを示した。

無論、井上を軽んじているわけではない。同メディアのインタビューで「卵を入れて、あとは適当に混ぜれば、ナオヤに勝てるなんてレシピはないんだ」と分析不能の日本人ファイターがいかに図抜けた存在であるかを明らかにしている。