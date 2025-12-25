「元嫁が脱税でお騒がせしてるが」宮崎麗果氏の元夫、養育費の“暴露”に「思っていた以上にひどい」の声
キックボクサーとして活躍し、実業家としても活動している田中雄士さんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。元妻である宮崎麗果さんの脱税の疑いについてコメントし、さらに“悲しかった”ことも明かしています。
【投稿】“元嫁”に送った言葉とは？
続けて「毎月の養育費をもらってない事にされてたのが悲しかったぜ」と驚きの“暴露”を。しかし最後は「ただこんなんで終わる女じゃねーだろ。いつの日か華々しい復活楽しみにしてるぜ！」と宮崎さんへのエールで締めました。
コメントでは、「養育費って普通は非課税なのに、もらってない事にしてるってヒドイすね」「実刑出そうな金額だから、お子さん戻ってくるかもだぬ」「養育費いらないくらい稼いでる元嫁なのにしっかりと養育費を渡してるってのが偉いな」「思っていた以上にひどい」「相変わらず雄士さんの言う事には嫌味が一切なくストレートで好き」「夫婦だったんだ」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「嫌味が一切なくストレートで好き」「元嫁が脱税でお騒がせしてるが」と書き出した田中さん。宮崎さんとはかつて婚姻関係にあり、子どもももうけています。宮崎さんが脱税の疑いで刑事告発された、というニュースを引用し、「一年前に俺も事情を聞かれたからありのままに話した！」と明かしています。
「深く陳謝申し上げます」25日、脱税の疑いで東京国税局から刑事告発されたと報じられた宮崎さん。24日にはInstagramのストーリーズで「日頃より応援してくださっている皆さま、ならびに関係者の皆さま、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深く陳謝申し上げます」と謝罪していました。
