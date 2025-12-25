「めっちゃイケオジ」人気タレント、イケメン過ぎる59歳父親の顔出しショット公開「更に若返ってる！」
タレントの鈴木奈々さんは12月23日、自身のInstagramを更新。イケメン過ぎる父親の顔出しショットを公開しました。
【写真】鈴木奈々のイケメンな父親
ハッシュタグで「#お父さん59歳」と年齢を明かしています。黒いダウンジャケットとデニムパンツのコーディネートやグレーヘアにサングラスといったスタイルが、とても若々しい雰囲気です。また、ハッシュタグで「#仲良し #いつもありがとう」と、父への感謝の気持ちもつづりました。
ファンからは、「お父さんカッコいい」「お父ちゃんめっちゃイケオジ」「お父さんかっこいいですね！」「お父上かっこよすぎ」「お父さん更に若返ってる！」「お父さん、若いっすね〜」「めちゃくちゃかっこいい！」と、称賛の声が続出しています。
【写真】鈴木奈々のイケメンな父親
「めちゃくちゃかっこいい！」鈴木さんは「お父さんとヤマダデンキに行ってきました！ 家電屋さんって楽しいよね 冷蔵庫、電子レンジ新しくしました」とつづり、父親と家電量販店へ買い物に出掛けた際の父親のソロショットを1枚投稿。店内で椅子に座り、顎に手を当てる姿です。
ファンからは、「お父さんカッコいい」「お父ちゃんめっちゃイケオジ」「お父さんかっこいいですね！」「お父上かっこよすぎ」「お父さん更に若返ってる！」「お父さん、若いっすね〜」「めちゃくちゃかっこいい！」と、称賛の声が続出しています。