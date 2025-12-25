タレントの鈴木奈々さんは12月23日、自身のInstagramを更新。イケメン過ぎる父親の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

タレントの鈴木奈々さんは12月23日、自身のInstagramを更新。イケメン過ぎる父親の顔出しショットを公開しました。

【写真】鈴木奈々のイケメンな父親

「めちゃくちゃかっこいい！」

鈴木さんは「お父さんとヤマダデンキに行ってきました！　家電屋さんって楽しいよね　冷蔵庫、電子レンジ新しくしました」とつづり、父親と家電量販店へ買い物に出掛けた際の父親のソロショットを1枚投稿。店内で椅子に座り、顎に手を当てる姿です。

ハッシュタグで「#お父さん59歳」と年齢を明かしています。黒いダウンジャケットとデニムパンツのコーディネートやグレーヘアにサングラスといったスタイルが、とても若々しい雰囲気です。また、ハッシュタグで「#仲良し　#いつもありがとう」と、父への感謝の気持ちもつづりました。

ファンからは、「お父さんカッコいい」「お父ちゃんめっちゃイケオジ」「お父さんかっこいいですね！」「お父上かっこよすぎ」「お父さん更に若返ってる！」「お父さん、若いっすね〜」「めちゃくちゃかっこいい！」と、称賛の声が続出しています。

友人の子どもとのツーショット披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している鈴木さん。22日の投稿では「写真はお友達の子供と」とつづり、友人の子どもとのツーショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)