　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『メダリスト』『薬屋のひとりごと』など人気作が多数ラインナップ！さらにkindle本限定で冬の読書を応援するまとめ買いキャンペーンも実施中！12冊以上で15％ポイントをゲット！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、2025年に話題になった作品を特集。賞入りやメディア化など、漫画界のイチ押し作品を一気にチェックしよう！

■メダリスト

価格：759円（48%ポイント還元）



メダリスト（１）

◎アニメ化で話題！2026年第二期放送決定！

人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！

夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。

でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。

氷の上で出会った二人がタッグを組んで、

フィギュアスケートで世界を目指す！

■薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜

価格：759円（48％ポイント還元）



薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜（１）

◎アニメ化で話題！三期＆劇場版も制作決定！！

大ヒットラノベ、待望のコミカライズ化！

誘拐された挙句、とある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫（マオマオ）。年季が明けるまで大人しくしようと決めていた猫猫だったが、あるとき皇帝の子どもたちが次々と不審死することを知る。好奇心と少しばかりの正義心、そして薬屋の知識を使い、その謎を調べ始めてから猫猫の運命は大きく変わって…？　“なろう”発の大ヒット異色ミステリー、待望のコミカライズ登場です！！

■お求めいただいた暴君陛下の悪女です

価格：993円（1％ポイント還元）



お求めいただいた暴君陛下の悪女です（コミック） ： 1

◎次にくるマンガ大賞Ｗeb部門第3位！！

ベリエ王国の第一王女・ラースは祖国と家族のため、敵国との戦いに身を投じ、捕虜になる。家族からスケープゴートとして利用されていたラースは、“悪女”として蔑まれ、そのまま悲劇の人生を終えた――目が覚めると過去に戻っていたラースは、自分を陥れた家族に復讐することを誓う――復讐のためにシャリオルト帝国に嫁いだラースを待ち受けるのは、かつて自らを捕えた孤高の暴君ゼフォンだった――最強の“悪女”と最恐の“暴君”が織り成す、ロマンスと復讐の物語。

■本なら売るほど

価格：776円（47%ポイント還元）



本なら売るほど １

◎宝島社『このマンガがすごい！2026』オトコ編 第1位！！

ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。

ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。

店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。

本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、

不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。

ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。

本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！

漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス１巻発売です。

■ドカ食いダイスキ！ もちづきさん

価格：759円（48%ポイント還元）



ドカ食いダイスキ！ もちづきさん 1

◎【X（Twitter）日本トレンド１位のやばいマンガ!!!!】

望月美琴、21歳・営業事務！おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!?ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに食す♪カロリーのオーバードーズで"至る"、限界突破の禁断グルメギャグ★《限定描き下ろしエピソード》も収録、超・待望のコミックス第１巻…ドカ読み推奨！（このコミックスには「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん［1話売り］　第1〜6話」を収録しております）

