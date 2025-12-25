【最大48％ポイント還元！】『メダリスト』『薬屋のひとりごと』今年話題になった漫画を総チェック！【Amazon Kindle本 冬の読書応援まとめ買いキャンペーン】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『メダリスト』『薬屋のひとりごと』など人気作が多数ラインナップ！さらにkindle本限定で冬の読書を応援するまとめ買いキャンペーンも実施中！12冊以上で15％ポイントをゲット！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、2025年に話題になった作品を特集。賞入りやメディア化など、漫画界のイチ押し作品を一気にチェックしよう！
■メダリスト
価格：759円（48%ポイント還元）
メダリスト（１）
◎アニメ化で話題！2026年第二期放送決定！
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、
フィギュアスケートで世界を目指す！
■薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜
価格：759円（48％ポイント還元）
薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜（１）
◎アニメ化で話題！三期＆劇場版も制作決定！！
大ヒットラノベ、待望のコミカライズ化！
誘拐された挙句、とある大国の後宮に売り飛ばされた薬屋の少女・猫猫（マオマオ）。年季が明けるまで大人しくしようと決めていた猫猫だったが、あるとき皇帝の子どもたちが次々と不審死することを知る。好奇心と少しばかりの正義心、そして薬屋の知識を使い、その謎を調べ始めてから猫猫の運命は大きく変わって…？ “なろう”発の大ヒット異色ミステリー、待望のコミカライズ登場です！！
■お求めいただいた暴君陛下の悪女です
価格：993円（1％ポイント還元）
お求めいただいた暴君陛下の悪女です（コミック） ： 1
◎次にくるマンガ大賞Ｗeb部門第3位！！
ベリエ王国の第一王女・ラースは祖国と家族のため、敵国との戦いに身を投じ、捕虜になる。家族からスケープゴートとして利用されていたラースは、“悪女”として蔑まれ、そのまま悲劇の人生を終えた――目が覚めると過去に戻っていたラースは、自分を陥れた家族に復讐することを誓う――復讐のためにシャリオルト帝国に嫁いだラースを待ち受けるのは、かつて自らを捕えた孤高の暴君ゼフォンだった――最強の“悪女”と最恐の“暴君”が織り成す、ロマンスと復讐の物語。
■本なら売るほど
価格：776円（47%ポイント還元）
本なら売るほど １
◎宝島社『このマンガがすごい！2026』オトコ編 第1位！！
ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。
ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。
店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。
本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、
不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。
ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。
本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！
漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス１巻発売です。
■ドカ食いダイスキ！ もちづきさん
価格：759円（48%ポイント還元）
ドカ食いダイスキ！ もちづきさん 1
◎【X（Twitter）日本トレンド１位のやばいマンガ!!!!】
望月美琴、21歳・営業事務！おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!?ガッツリ・こってり・山盛りの食べ物をひたすらに食す♪カロリーのオーバードーズで"至る"、限界突破の禁断グルメギャグ★《限定描き下ろしエピソード》も収録、超・待望のコミックス第１巻…ドカ読み推奨！（このコミックスには「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん［1話売り］ 第1〜6話」を収録しております）
※本ページで紹介する情報は、2025年12月25日15時現在のものです。