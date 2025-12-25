日本アイスホッケー連盟は25日、来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の女子日本代表候補選手23人を発表しました。

2月に行われた最終予選を3戦全勝に飾り、4大会連続5度目となるオリンピック出場を決めた女子日本代表。

2018年平昌五輪で五輪初勝利を収めたアイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”。前回の北京五輪はグループを首位通過し、史上初めての決勝トーナメント進出を決める、6位という成績を残しました。今大会は小池詩織選手、人里亜矢可選手、浮田留衣選手の3選手がソチ五輪から4大会連続の出場となりました。

キャプテンを務める小池選手は、発表会見に登場し「オリンピックでは世代交代を得て、新しいチームとなったスマイルジャパンで、4年前の壁を乗り越え、メダル獲得に向けて新しい景色を皆さまにお届けできるよう、本日の合宿からオリンピックまで調整をしていきながら、いい準備をしていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします」とコメント。

「全員が役割というのを理解して、全うできれば、本当にこのチームは若い選手もいますし、勢いをつけられれば、どの国にも劣らない力を発揮できるという風に思っている」と語りました。

飯塚祐司監督は、「前回の北京オリンピックが終わった時、想定した以上に引退する選手が多くて、大幅に若返りといいましょうか、メンバーが変わる中で本当にオリンピックに届くのかなという不安が最初はあったのですが、やはりそれに代わって出てきた選手たちは順当に成長してきて。課題としていた得点力という部分に関しては、向上してきているという手応えが掴んでいますので、それをいかにオリンピックのグループBの4試合に発揮できるかというのがここから40数日にかかっているかなと考えています」とスマイルジャパンの現状を分析。

今大会の目標について聞かれると、「世界選手権に関しても、前回のオリンピックでもずっとベスト8止まりなので、やっぱりそれ以上いきたいということで、ベスト4。ベスト4になるとメダル争いというのができますので、やはりメダル獲得を目指して、最後ラストスパートをしていきたいと思います」と意気込みました。

▽以下、日本代表候補(★は初選出)

【GK】

★ハロラン麗

増原海夕 2度目

★川口莉子

【DF】

細山田茜 3度目

小池詩織 4度目

人里亜矢可 4度目

志賀葵 3度目

★関夏菜美

山下栞 2度目

★佐藤虹羽

★秋本なな

【FW】浮田留衣 4度目前田涼風 3度目床秦留可 3度目三浦芽依 2度目小山玲弥 2度目志賀紅音 2度目★輪島夢叶★伊藤麻琴★野呂里桜★野呂莉里★多田藍★小平梅花